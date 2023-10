La gendarmerie nationale de l’Aude a lancé un appel à témoins pour les incidents survenus le 1er octobre en marge des matchs de rugby (de l’équipe première et de la réserve) entre l’entente Fleury-Salles-Coursan et le Foyer Laïque Haut-Vernet de Perpignan. Ce jour-là, à l’issue d’une rencontre de Régionale 1 du championnat territorial d’Occitanie, de violentes bagarres avaient éclaté à la sortie des joueurs et au pied des tribunes.

« Sont invitées à prendre contact avec les services enquêteurs, les personnes ayant participé à cette manifestation sportive, en qualité de joueurs, dirigeants ou spectateurs », précise les militaires. Mais aussi « toute personne ayant été témoin et/ou ayant filmé quelconque agissements ce jour-là ».

La piste des injures racistes

Les personnes concernées ou qui possèdent « des informations permettant d’aider l’avancée de l’enquête », doivent contacter la gendarmerie de Vinassan, en charge de l’enquête. Selon L’Indépendant, la piste des injures racistes a été retenue, comme l’avait dénoncé le club de quartier de Perpignan.