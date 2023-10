Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Obano, la girafe devin, voit encore les Bleus vainqueurs… Suivez les infos de ce vendredi 6 octobre avec nous

09h32 : La girafe Obano persiste et signe !

Obano, la girafe pronostiqueuse du parc animalier de Branféré (Morbihan), a choisi jeudi la France comme vainqueur du match contre l'Italie au Mondial de rugby, en mangeant encore la « barbotine » côté bleu/blanc/rouge. « On est sur une mise en place identique, et on change les drapeaux, il n'y a aucune influence à notre niveau. Obano persiste et signe, il est allé encore une fois sur la barbotine avec le drapeau de la France », s'est réjouie Hélène Perraud, responsable de la communication du parc animalier. Il s'agit de la quatrième fois en quatre pronostics pour les matchs des Bleus que Obano choisit de manger sa ration de barbotine, un mélange de soja et de flocons d'avoine, du côté du drapeau français. Même pas besoin de regarder le match ce soir !