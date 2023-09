Pays de Galles - Australie EN DIRECT : Anscombe se met au diapason de Biggar, sorti blessé, et les Gallois punissent la bande à Eddie Jones (16-6)...

Australian head coach Eddie Jones backs his young team for tonight's win 🇦🇺#RWC2023 | #WALvAUS pic.twitter.com/mR4UBxzYg4 — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 24, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



: The future is now… ou pas côté Wallabies ? On sera vite fixés sur le risque de voir l’Australie disparaître de la Coupe du monde dès le premier tour, ce qui serait un sacré coup de tonnerre. Et tout simplement une première dans l'histoire du rugby australien. Bon, on s’y prépare maintenant depuis le fiasco contre les Fidji.