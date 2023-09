Argentine - Samoa EN DIRECT : Les Pumas tirent les premiers… Suivez le match avec nous

08h00 : Salut les amoureux de l’ovalie

C’est vendredi, c’est rugby. Un seul match aujourd’hui, avec cet Argentine - Samoa qui sentira le poney pour le vaincu. Inexistants face aux Anglais pour leur entrée dans la Coupe du monde (défaite 27-10), les Pumas n’ont pourtant changé que trois éléments de leur XV de départ, avec les titularisations du centre Matias Moroni, du 2e ligne Guido Petti et du pilier Eduardo Bello. Trois modifications aussi chez les Samoans puisque trois connaissances du Top 14 (l’ailier Ben Lam, le 2e ligne Brian Alainu’u’ese et le pilier Paul Alo-Emile) vont commencer le match, six jours après le succès bonifié, mais pas totalement convaincant, face au Chili (43-10).

>> Parce que ce match pourrait donner un indice sur le deuxième qualifié de la poule D, derrière l’Angleterre et devant le Japon et le Chili, on se retrouve vers 17h15