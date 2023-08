Le président de la Fédération Française de Football (FFF), Philippe Diallo est revenu sur l’élimination de l’Equipe de France aux tirs au but contre l’Australie lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2023. Une défaite qui a suscité « de la déception et de la frustration » : « déception car on a été éliminé en quart de finale, après avoir terminé première de notre groupe, sans perdre aucun des cinq matchs disputés. On a le sentiment qu’on était tout près de briser le sort des quarts de finale qui semble poursuivre notre équipe de France féminine », estime le président.

Deux objectifs : la Coupe du monde et les JO

Mais il ne voit pas cette nouvelle élimination comme un « échec », car il a retrouvé une équipe de France « unie » et « beaucoup de signes positifs qui font que lorsque le sort voudra bien être avec nous, nous devrions être sur le chemin du succès ».

Cette élimination en quarts, le plafond de verre jamais brisé par les Bleues, quand l’objectif se situait autour des demies, ne remet pourtant pas en cause le poste d’Hervé Renard. « On avait deux objectifs dans notre calendrier : la Coupe du monde et les JO. Ce sera sur cet ensemble qu’on verra si les objectifs sont tenus », rappelle Philippe Diallo. Le président de la FFF, présent en Australie pour la Coupe du monde, s’est également félicité du développement du football féminin avec une fréquentation des stades en hausse de 30 % par rapport au dernier Mondial. Et une dotation totale qui a été triplée pour passer « de 50 millions à 150 millions de dollars ».