06h00 : Gooooooood morning les Brisbanix !

Et oui, le réveil nous fracasse bien tôt ce matin ! WTF pour un paisible samedi 12 août me direz-vous ? Et bien c’est simple, le football féminin français a rendez-vous avec son Histoire, ni plus ni moins. L’équipe de France a en effet la possibilité d’égaler sa meilleure performance en Coupe du monde, à savoir une demi-finale lors de l’édition 2011. Et oui, ça date sacrément cette affaire, Bruno Bini avait encore le vent en poupe à cette époque. Mais pas autant qu’Hervé Renard, qui a clairement obtenu l’adhésion de son groupe en quatre mois et qui martèle sans cesse qu’il veut aller au bout, jusqu’au titre mondial donc. Le rendez-vous est pris, mais on doute que les Bleues se promènent ce samedi (9 heures) comme elles ont pu le faire contre des Marocaines à la dérive en huitièmes de finale (4-0).

𝘽𝙇𝙀𝙐 🔵 𝘽𝙇𝘼𝙉𝘾 ⚪️𝙍𝙊𝙐𝙂𝙀 🔴

𝘽𝙇𝙀𝙐 🔵 𝘽𝙇𝘼𝙉𝘾 ⚪️𝙍𝙊𝙐𝙂𝙀 🔴

𝙀𝙉𝙎𝙀𝙈𝘽𝙇𝙀 🔥#FiersdetreBleues pic.twitter.com/AvgnNWdznF — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 8, 2023



Face à elles se trouvent en effet une sélection australienne euphorique et donc à domicile, devant environ 52.000 supporteurs à Brisbane. Ça sent donc le gros soutien populaire autour des Matildas, qui ont enfin pu intégrer leur star offensive Samantha Kerr (de retour de blessure) lors du huitième de finale face au Danemark (2-0). Côté équipe de France, la bonne nouvelle devrait venir du retour de Maëlle Lakrar, qui était touchée à la cuisse et forfait contre le Maroc. Franchement, ça sent le gros sommet entre deux équipes bien dans leur Coupe du monde. Alors n’hésitez plus à nous suivre en dégustant vos Golden Grahams.

>> Rejoignez-nous par ici dès 8 heures, on fera monter l’ambiance du mieux possible (comprendre on ouvrira gentiment nos yeux) avant un coup d’envoi à 9 heures (fichu hémisphère Sud).