Kitesurfeurs, cet outil planifie pour vous vos sessions à l’avance

Pour les amateurs de sports de glisse, dégoter la session parfaite ne s’improvise pas. Avant de se jeter à l’eau, véliplanchistes, bodyboardeurs ou kitesurfeurs passent ainsi un temps fou à checker les prévisions météo pour connaître la puissance et la direction du vent, la taille de la houle ou la période des vagues. « Il faut les consulter plusieurs fois par jour, c’est vraiment chronophage », reconnaît Maximilien Meyer. Habitant Morlaix, cela fait trois ans qu’il pratique le kitesurf, trimbalant sa planche et son cerf-volant sur les plages du Finistère Nord. « On a de la chance d’avoir pas mal de petits spots sympas comme Kerrema à Tréflex, Le Dossen à Santec ou Les trois moutons à Lampaul-Ploudalmézeau », glisse le kitesurfeur « de niveau intermédiaire. »

Développeur informatique quand il n’est pas à l’eau, le Breton vient d’allier ses deux passions dans un projet baptisé Kiteplanner. Un site mis en ligne il y a quelques jours et qui promet de rendre la vie plus facile aux 40.000 pratiquants que compte la discipline en France. « Plus besoin de consulter sans arrêt les prévisions météo car je fais le travail pour eux », indique-t-il.

Le site recense 12.600 spots à travers le monde

Sorte d’assistant numérique, l’outil permet en effet aux kitesurfeurs de planifier leurs sessions. Ils doivent pour cela s’inscrire et remplir leurs habitudes comme leur spot de prédilection, le matos qu’ils utilisent et les conditions météo dans lesquelles ils aiment surfer. Grâce à un algorithme épluchant plusieurs sites de prévisions, Kiteplanner propose alors à l’utilisateur un planning de sessions pouvant aller jusqu’à quinze jours. « C’est vraiment personnalisé car tout le monde n’apprécie pas forcément les mêmes conditions suivant son niveau », souligne Maximilien Meyer, plutôt habitué à sortir quand ça ne bastonne pas trop.









Recensant 12.600 spots à travers le monde et disponible en quatre langues, le site Kiteplanner propose également une version premium (2,99 euros par moi) permettant de checker un nombre de spots illimités et des mises à jour météo plus fréquentes. Si le succès est au rendez-vous, le kitesurfeur breton pourrait être tenté de lancer le même pour la planche à voile, le surf et tous les autres sports de glisse.