Who else ? Pour le premier match des finales NBA, jeudi soir, Nikola Jokic a survolé la concurrence avec un triple-double (dont 27 points) pour permettre aux Denver Nuggets de prendre le meilleur sur Miami (104-93). Comme son équipe, présente pour la première fois de son histoire à ce stade, le géant serbe n’a pas été paralysé par l’enjeu, faisant d’abord briller ses coéquipiers avant de prendre les choses en main en attaque dans le dernier quart-temps (12 points), bien secondé par Jamal Murray (26 points au total).

« Nous respectons beaucoup leur équipe. Nous voulions simplement donner le premier coup de poing. Lors des trois premiers tours des play-offs, ils ont gagné leur premier match à l’extérieur et nous ne voulions pas que cela se produise. Je pense que nous avons fait du bon travail », a commenté le « Joker », après avoir ajouté un neuvième triple-double à sa collection lors d’une même post-saison, établissant un nouveau record NBA en la matière, avec désormais deux de plus que Wilt Chamberlain.





Nikola Jokic et Jamal Murray sont 2 des 4 joueurs de l'histoire de la #NBA à enregistrer +25 PTS, +5 REB et +10 AST lors de leurs débuts en Finales



Michael Jordan: 36 PTS, 8 REB, 12 AST le 06/02/1991

De fait, son équipe n’a pas pâti du déficit d’expérience par rapport au Heat, en quête d’un quatrième titre et de retour sur la dernière marche, trois ans après la sixième tentative ratée dans la bulle anti-Covid d’Orlando. La question se posait surtout de savoir si les dix jours sans match de Denver, après le sweep infligé aux Lakers en finale de conférence Ouest, auraient pour effet indésirable un manque de rythme, face à des Floridiens certes fatigués mais arrivés avec un élan d’euphorie, après avoir eu le dernier mot sur Boston au 7e match à l’Est.

« Nous mettre au travail et voir ce que nous pouvons faire de mieux »

La réponse a été rapidement donnée par les hommes de Michael Malone, qui ont, comme d’habitude, attaqué la rencontre tambour battant. « Tout le monde a été impliqué, a fait son travail. Je suis fier des gars », a salué le coach, insistant sur « l’effort collectif ».

En face, Jimmy Butler a été très en dedans, bien loin de ses standards (13 points, 7 passes), finissant seulement quatrième meilleur marqueur du Heat, derrière Gabe Vincent (19 points). « On ne s’attend pas à ce que ce soit facile quand on arrive en finale. C’est un grand défi. Mais il faudra en faire plus. Nous allons nous mettre au travail et voir ce que nous pouvons faire de mieux, de plus fort, avec plus d’effort », a promis l’entraîneur floridien Erik Spoelstra. Le game 2 est prévu dimanche, toujours à Denver.