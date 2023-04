Le Vésuve en éruption. Les joueurs du Napoli, victorieux dimanche sur la pelouse de la Juventus (1-0) grâce à un but de dernière seconde de Raspadori, ont probablement plié ce qu’il restait de suspense en Serie A. Et ont donc été accueillis en héros par plusieurs milliers de tifosi napolitains à l’aéroport de Naples, au beau milieu de la nuit - ils étaient 10.000 à 2h40 du matin selon la Gazzetta dello Sport. Chants, fumigènes et parade des joueurs à bord du car de l’équipe étaient au programme pour fêter ce qui ressemble à un dernier pas vers le premier titre du Napoli depuis 1990 et l’époque dorée de Diego Maradona.

La soirée a été marquée par le bain de foule des joueurs, dont les plus idolâtrés ont été sans grande surprise Osimhen et Kvaratskhelia. Mais la palme de l’ambiance revient à Di Lorenzo, qui a lancé un chant, mégaphone en main.





VIDEO - Di Lorenzo col megafono lancia il coro "Un giorno all'improvviso" pic.twitter.com/xpB44DJbTV — Napoli Magazine (@napolimagazine) April 24, 2023



Naples a de grandes chances de fêter son troisième titre de champion d’Italie le week-end prochain. En cas de victoire contre la Salernitana et de nul ou défaite de la Lazio contre l’Inter, les hommes des Spaletti seront couronnés. La fête promet d’être dingue.