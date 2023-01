Le peuple napolitain attend ce moment depuis 1990. Diego Maradona et ses collègues, déjà sacrés trois ans plus tôt, avaient alors remporté le deuxième titre de champion d’Italie de l’histoire du club. Le troisième n’est peut-être plus très loin. Naples se balade cette saison en tête de la Serie A. Vendredi soir, les coéquipiers de Victor Osimhen ont écrasé la Juventus (5-1), grâce à un doublé de l’ancien Lillois (14e, 65e) — également passeur décisif — et des buts de Khvicha Kvaratskhelia (39e), Amir Rhahmani (55e) et Eljif Elmas (72e). Angel Di Maria, qui avait ramené le score à 2-1 (42e), n’a pu que limiter les dégâts.





[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA

🥊 Naples détruit la Juve dans le choc du week-end en Serie A (5-1) !

😨 C'est la première fois que la Juve perd de 5 buts depuis 30 ans !

📊 Les hommes de Spalletti comptent provisoirement 10 points sur le reste du podium !https://t.co/FHpKVftyOZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 13, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Après cette nouvelle démonstration offensive rappelant celles vues en Ligue des champions, notamment face à Liverpool (4-1), Naples compte dix points d’avance sur la Juventus et sur l’AC Milan, en déplacement samedi à Lecce lors de cette 18e journée.

Entre « enflammade » et prudence

« Ce sera impossible d’oublier cette soirée ! », a exulté sur Twitter le propriétaire de Naples, Aurelio De Laurentiis, en saluant une « équipe fantastique ». Osimhen, le meilleur buteur du championnat d’Italie avec 12 réalisations, s’est montré prudent : « la route est encore trop longue, on doit continuer à prendre des points ».









La Juve, où Adrien Rabiot a joué 82 minutes, n’avait plus encaissé cinq buts en championnat depuis un revers en 1993 contre Pescara (1-5) où évoluait alors Massimiliano Allegri, l’entraîneur actuel des Bianconeri. Sale période pour la formation turinoise, puisque son président démissionnaire Andrea Agnelli laissera son siège, mercredi, sous la pression d’une enquête judiciaire sur les comptes du club.