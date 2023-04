Pourquoi se contenter de la sérénité ambiante, à moins de six mois de la Coupe du monde de rugby, quand on peut ajouter un peu de drama dans le quotidien du XV de France ? Selon une information du Parisien, Fabien Galthié et Raphaël Ibañez ne seraient pas contre un retour discret de Bernard Laporte, déchu de la présidence de la FFR depuis sa condamnation pour corruption et trafic d’influence, autour des Bleus.

D’après une source fédérale citée par le quotidien, il s’agit, depuis la fin du Tournoi, « de trouver à Bernard une fonction de consultant, une mission d’accompagnement auprès du XV de France. » Le sélectionneur et son adjoint, emprunts d’un sentiment de reconnaissance envers leur ancien sélectionneur et président, travailleraient donc dans ce sens. Hors de question de le faire rentrer dans un staff déjà bien garni. « Un rôle à la Bernard Viviès », chef de la délégation française lors du Mondial 2019 serait plus probable.





Vraie fausse bonne idée

Mais pour quelles conséquences ? Certes, Bernard Laporte a été aperçu à plusieurs reprises lors de la période du Tournoi des VI Nations, et n’a pas été oublié par Galthié au moment de fêter le succès historique à Twickenham. Sa proximité avec les joueurs existe. Mais il est sous le coup d’un procès en appel, a été désavoué par les clubs et est surveillé par la ministre des Sports. Ça ressemble beaucoup à une fausse bonne idée, non ?