Biathlon EN DIRECT : Julia Simon se rapproche un peu plus des étoiles… Suivez la poursuite en live avec nous

: Salut les petits loups ! Bienvenue pour ce nouveau live biathlon avec, au programme de la 7e étape de la Coupe du monde à Nove Mesto, en République tchèque, la poursuite femme. Et comme depuis le début de la saison, on n’aura d’yeux que pour Julia Simon, ou presque, la Française ayant fait un très grand pas vers le gros globe lors du sprint d’hier. Sa concurrente principale au général, Elvira Oberg, s’est totalement manquée vendredi et elle ne participera pas à la poursuite du jour. Autant dire que c’est un boulevard qui se présente devant Simon.

» Rendez-vous à 15h30 pour suivre la poursuite avec nous