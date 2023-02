Vous en rêviez, Metz l’a fait. Le premier championnat de France de sabre laser est organisé, samedi et dimanche, au palais des sports la ville de Moselle. Il s’agit d’une compétition sérieuse, s’inspirant de l’arme fatale des Jedi de la célèbre saga de George Lucas Star Wars, sous l’égide de la Fédération française d’escrime (FFE) et de l’Académie de sabre laser (ASL). Un événement qui est, selon le site de la compétition « plus qu’une compétition sportive », « un événement inédit, au carrefour du sport et de la science-fiction ».

Au total, soixante-cinq « laseristes français » sont inscrits pour y participer. Ils devront réaliser leurs plus belles figures lors de trois épreuves, précise le site Académie de la force : le combat chorégraphique, une « discipline de coopération » qui « allie fictivement plusieurs adversaires dans une courte mise en scène préalablement répétée », le combat sportif qui « voit deux adversaires s’affronter en duel de trois minutes à coups d’attaques, de parades, de ripostes et d’esquives », et enfin « kata », « un enchaînement de mouvements codifiés » inspiré des arts martiaux. La première journée, les 36 meilleurs seront qualifiés, puis pendant la seconde, les huit meilleurs seront sélectionnés, précise le site Lorraine actu.





Le sabre laser est même considéré comme une réelle pratique sportive par la Fédération française d’escrime, qui décrit la discipline comme « une pratique multiple : sportive en duel, martiale avec ses katas, ludique avec ses pouvoirs et chorégraphié en spectacle. »