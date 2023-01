Biathlon EN DIRECT : Un podium, les gars, c’est possible ? Suivez le sprint d’Antholz avec nous…

9h : Le jour se lève sur la planète biathlon

Plus que quelques heures avant le sprint hommes à Antholz, où Chloe Chevalier est allé claquer un podium la veille chez les femmes. On a envie de croire au même scénario pour nos Français ce vendredi, mais nous ne sommes pas dupes. A moins d’un grand Emilien Jacquelin, ou d’une résurrection inattendue de QFM, pas grand monde n’est en mesure de venir perturber l’hégémonie norvégienne, qui plus est sur la course fétiche de Johannes Boe et ses potos. Mais on espère évidemment se tromper et se faire insulter de tous les noms à la fin de la course, ça voudra dire que les Français auront été bons.

>> Rendez-vous à 14h30 pour le début de la course.