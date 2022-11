La suspension d’Antoine Dupont à la suite de son carton rouge contre l’Afrique du Sud a été ramenée de quatre à deux semaines en appel, ce qui permet au demi de mêlée du XV de France et de Toulouse de rejouer immédiatement.

« La commission d’appel a accepté son appel et réduit sa suspension de quatre à deux semaines », a indiqué l’instance, mercredi dans un communiqué, qui a auditionné le joueur en vidéoconférence lundi et a tenu compte de ses excuses et de son casier vierge en matière disciplinaire.

Titulaire contre Perpignan samedi ?

Le capitaine des Tricolores avait été exclu pour avoir déséquilibré en l’air l’ailier sud-africain Cheslin Kolbe lors du match du 12 novembre à Marseille (gagné par la France 30-26). Suspendu en première instance pour quatre semaines, il a manqué le match France-Japon du 20 novembre (35-17) et le match Lyon-Toulouse (21-14) de Top 14 le 27 novembre.

La réduction de sa peine autorise le Toulousain à postuler pour la réception de Perpignan samedi dans le cadre de la 12e journée du Top 14. Elle lui permettra aussi d’entamer la campagne européenne des Rouge et Noir, qui débute chez les Irlandais du Munster le 11 décembre.