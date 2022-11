Une huitième finale en quinze participations. Le tennisman Novak Djokovic s’est qualifié samedi à Turin pour sa huitième finale des Masters en battant l’Américain Taylor Fritz (9e) qui jouait ce tournoi pour la première fois, 7-6 (7/5), 7-6 (8/6).

Le Serbe de 35 ans, 8e mondial, tentera dimanche contre Andrey Rublev (7e) ou Casper Ruud (4e) d’égaler le record de six titres dans ce tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison, détenu par Roger Federer. Il visera également son second grand titre de l’année, après Wimbledon, ayant manqué une importante partie de la saison (dont l’Open d’Australie et l’US Open) pour son refus du vaccin anticovid.