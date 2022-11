Tournoi de Paris-Bercy EN DIRECT: Rune se rebelle, Djokovic en difficulté... Suivez cette prometteuse finale avec nous

16h25 : LE RATE ENCORE DE DJOKO SUR UN SMASH !! C'est fou, c'est fou, c'est fou ! Et Rune remonté comme un coucou qui fait la leçon au Serbe et qui chauffe le public. 5-2, il peut s'en vouloir Djokovic sur ce jeu.

16h18 : Ok je baisse la tête deux secondes et quand je la relève Rune est en train d'aller s'asseoir sur sa chaise. Jeu express pour le Danois, qui fait forte impression dans cette seconde manche. 4-1.

16h14 : Oh la vilaine double de Djokovic pour commencer. On appelle ça un temps faible ce qu'il est en train de traverser. 0-15.