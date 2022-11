Juventus - PSG EN DIRECT : Paris virtuel 2e de sa poule... Suivez le match avec nous

Actualiser

67e : Soler et Bernat sortent, Ekitike et Mendes rentrent.

65e : Les prises à deux de Cuadrado et Gatti fonctionnent plutôt bien. Heureusement que Kyky est dans un bon soir parce que le plan est bien rôdé.

62e : Ekitike et Mendes s'échauffent, Galtier met all-in, il sait qu'il n'a plus le choix.

60e : Paris joue extrêmement bas, sans la qualité de relance de Verratti et Vitinha l'équipe de Galtier prendrait l'eau.

58e : ALERTE BENFICA MENE. LE PSG EST VIRTUELLEMENT 2E.

57e : Roh Donnarumma c'est quoi cette claquette moisie sur le centre de la Juve venu de la gauche? Et Bernat qui se fait rouler dessus sur son couloir gauche, papy fait absolument zéro résistance.

55e : Par contre on sent quand même que Neymar manque dans les combinaisons dans les petits espaces. La créativité du Brésilien sert toujours contre les équipes refermées.

54e : Mbappé qui revient à un niveau de dingo juste avant la CDM, on aime.

51e : Il n'y a vraiment que Mbappé pour porter le ballon vers l'avant côté parisien. Il vient encore de déposer les trois quarts de la défense turinoise pour aller chercher un corner.

48e : On repart sur les mêmes bases niveau pressing côté Juve. Paris va devoir se secouer un peu.

46e : C'EST REPARTIIIIII!!!!!

Un petit mot rapide sur les joueurs parisiens. Mbappé réalise un bon match (ponctué d'un super but). Messi est un peu quelconque, Marquinhos on sait plus trop quoi en penser et Carlos Soler touche un ballon par quart d'heure.

45e : C'est la mi-temps! 1-1 entre le PSG et la Juve, score logique. Paris est pour le moment premier de la poule puisque Benfica est également tenu en échec chez le Maccabi.

45e : Pouah le pauvre Renato qui cette fois se fait désosser par Milik qui prend un carton jaune logique.

44e : Roh, la, la Renato Sanches c'est quoi ce contrôle affreux... Faute derrière et coup-franc pour la Juve.

43e : Paris finit bien, les hommes de Galtier trouvent les intervalles au milieu et mettent la pression sur la Juve.

40e : Collectivement, la Juventus est meilleure sur cette première période. L'égalisation n'est pas injuste. Ce PSG n'est pas serein.

38e : Ah bah non, pas plus que jamais leader, la Juve égalise! Pas de hors-jeu, Bonucci prolonge une tête de Cuadrado dans la surface, Gigio est court et peut-être un peu coupable. Bernat est fautif aussi. 1-1!

37e : Le Maccabi égalise contre Benfica et Paris est plus que jamais seul leader.

34e : LE SAUVETAGE DE MARQUINHOS DANS LA SURFACE! Ca faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un geste aussi salvateur de la part du Brésilien.

32e : Y a le feu dans la défense de la Juve! Messi pas loin de marquer à son tour ! Mais Sczeczny éteint l'incendie!

30e : KYKY LE MISSILE SOL-AIR! Juste au-dessus mais quel tir de mule!

27e : Vitinha et Verratti à la conservation c'est football plaisir.

24e : Séquence UFC au milieu de terrain, ça tacle de partout. La Juve s'en sort avec un coup-franc.

22e : Cuadradooooo la frappe du gauche aux abords de la surface, Gigio était sur la trajectoire, le ballon n'était pas cadré.

21e : Benfica a ouvert le score sur la pelouse du Maccabi. Mais le PSG reste leader.

20e : Changement confirmé. Le Portugais fait son entrée en jeu.

19e : Fabian Ruiz a l'air touché, Renato Sanches s'échauffe pour le remplacer au plus vite.

18e : Haha ça c'est drôle : Haha ça c'est drôle

But et carton jaune pour le défenseur.



But et carton jaune pour le défenseur.

Mbappe va se mettre sur la ligne du lancer franc pour le and one. — The Big Brunowski (@TheBigBrunowski) November 2, 2022





17e : Ouuuuuh Locatelli est en rôdage mais ça s'approche de plus en plus de la lulu de Donnarumma. Attention à pas trop le laisser tirer...

15e : C'est presque cruel pour la Juve qui avait tout bien fait dans les dix premières minutes.

12e : OOOOH GOLAAAZOOOO DE KYLIAN MBAPPEEE QUI FAIT DE LA DEFENSE ITALIENNE SA CHOSE. 1-0! Superbe crochet exter et frappe poteau rentrant de Kyky.

10e : Les Parisiens confisquent le ballon. C'est stérile, mais ça a le mérite de casser le rythme imposé par la Juventus depuis le coup d'envoi.

9e : Mbappé qui rate aussi ses contrôles. On aurait pas un peu peur, côté PSG?

7e : Locatelliiiiii! La frappasse qui passe juuuste à côté du but de Gigio. Vitinha met un peu Paris dans la mouise sur ce coup-là.

6e : On gardera évidemment un oeil sur le match de Benfica sur la pelouse du Maccabi. 0-0 pour le moment, évidemment.

4e : Paris n'a pas vu la surface adverse encore. Va falloir partir en expédition un jour les gars.

2e : Gros début de match de la Juve qui joue très haut. Paris est un peu surpris.

1ère : C'EST PARTIIIIIII!!!!!

20h58 : Les joueurs sont sur la pelouse du Juventus Stadium, la douce mélodie de la C1 résonne. ON EST CHAUDS.

20h45 : Allez on se met gentiment en place, coup d’envoi dans un quart d’heure. N’oubliez pas de vous échauffer et vous hydrater, faudrait pas se blesser avant la Coupe du monde.

20h30 : La Juve, avec Rabiot

Starting XI ⚪️⚫️#JUVPSG #UCL pic.twitter.com/qcxFguvcdF — JuventusFC (@juventusfc) November 2, 2022





20h30 : La compo du PSG. Les prédictions de la presse étaient bonnes.

🆙👊 Le 1⃣1⃣ de départ 🆚 @juventusfc #JUVPSG I @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/PRJqDgtfQ5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 2, 2022

20h15 : Pendant ce temps, en youth League... : Pendant ce temps, en youth League...

90e minute : Juventus 1-4 PSG

94e minute : Juventus 4-4 PSG



90e minute : Juventus 1-4 PSG

94e minute : Juventus 4-4 PSG

L'ADN. Même en Youth League. Complètement dingue. — Alexandre Aflalo (@aflaalex) November 2, 2022





14h40 : Le coach parisien n'est pas en Italie pour faire du tourisme. Il veut la première place et le fait savoir. : Le coach parisien n'est pas en Italie pour faire du tourisme. Il veut la première place et le fait savoir.

Sport Juventus - PSG: Finir premier, une « ambition » et un « devoir » pour Christophe Galtier