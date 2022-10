Le « dépassement de l’année » pour tous les amoureux de sports automobiles et particulièrement de Nascar. Le pilote Ross Chastain n’a pas hésité à se jeter contre le mur dans le dernier tour de la course pour faire remonter de la 10e à la 5e place sur le circuit ovale de Matinville, dimanche. Ce dépassement aussi incroyable qu’impensable lui a permis de se qualifier pour la finale de Nascar, qui aura lieu le week-end prochain, à Phoenix, aux côtés du vainqueur de la course Christopher Bell.





L'image de l'année, le move de l'année, c'est du JAMAIS-VU !!!

Et le réalisateur qui reste fixé sur Ross Chastain, mais il savait à l'avance ce qui allait se passer ou bien ? C'est juste incroyable ! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/yXyUXLrE98 — Gaël Angleviel (@paddock_inside) October 30, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Ross Chastain a confié à l’issue de la course qu’il faisait la même chose « en 2005, sur le jeu Nascar sur GameCube ». Du jeu vidéo à la réalité il n’y a donc qu’un pas, et ce dépassement offre un bon coup de pub à la discipline reine des Etats-Unis, tant les vidéos de la prouesse de Chastain circulent partout sur les réseaux sociaux ce lundi.