Ce n’est que partie remise pour Kristin Harila ? L’alpiniste norvégienne vient en tout cas de renoncer ce vendredi à sa tentative de gravir les 14 montagnes de plus de 8.000 m sur Terre en un temps record. Et ce faute d’avoir obtenu une autorisation chinoise, qui se révèle indispensable, pour gravir les deux derniers pics à temps.





« C’est fini pour le moment », indique la Scandinave de 36 ans dans un message sur Instagram assorti d’émojis de cœur brisé et de visage en larmes. Seuls les sommets tibétains Shishapangma (8.027 m) et Cho Oyu (8.201 m) restaient à conquérir avant le 4 novembre pour que Kristin Harila batte le record établi en 2019 par le Népalais Nirmal Purja. Celui-ci avait réalisé les 14 ascensions en seulement six mois et six jours.

« Je bouclerai ce record l’an prochain »

Mais la Chine n’a donc pas fourni le sésame espéré. En règle générale, les autorités chinoises n’ont pas délivré de permis d’ascension au Tibet depuis plusieurs années, et le pays a de surcroît verrouillé ses frontières à cause du Covid-19. « Nous n’avons rien négligé dans ce processus et nous avons épuisé toutes les voies possibles pour y arriver, mais malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous n’avons pas pu obtenir les permis à temps », précise Kristin Harila.





La Norvégienne, qui se trouve actuellement à Katmandou au Népal, a cependant déjà pris rendez-vous pour l’année 2023, durant laquelle elle compte bien retenter sa chance. « En période d’adversité, il faut trouver la force intérieure. C’est pourquoi je vous fais tous savoir que je reviendrai, et que je bouclerai ce record l’an prochain », conclut l’alpiniste.