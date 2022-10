Grâce à un doublé d’Antoine Griezmann, l’Atlético Madrid a dominé le Betis Séville (2-1), dimanche, pour le compte de la 11e journée de la Liga. La formation madrilène remonte provisoirement sur le podium, à deux points du deuxième, avant la réception de l’Athletic Bilbao par le FC Barcelone, ce dimanche soir.

L’attaquant français a débloqué le compteur sur un corner direct à la 54e, puis a doublé la mise, un quart d’heure plus tard, en glissant un ballon entre les jambes du gardien adverse Rui Silva (70e), avant que Nabil Fekir, de retour de blessure, ne réduise l’écart sur un superbe coup franc direct à la 84e. Le phénix Griezmann renaît de ses cendres ! Condamné à cirer le banc tout le début de saison, « Grizou » respire à nouveau depuis qu’il a signé son transfert définitif chez les Colchoneros, il y un peu moins de quinze jours.





« Un leader sur le terrain »

Dimanche, l'international tricolore a été décisif pour la cinquième fois en cinq matches depuis la signature de son nouveau contrat qui le lie aux Rojiblancos jusqu’en 2026 (avec un salaire réduit), et continue de régaler son coach, Diego Simeone, et tous les supporteurs de l’Atlético, qui l’avaient hué à son départ vers le Barça, en 2019. « Je suis très heureux pour Griezmann, s’est réjoui son entraîneur en conférence de presse d’après-match. Il a fait un gros travail pour rester à l’Atlético Madrid, parce que c’est là où il voulait être. On dirait que l’on est en train de retrouver le Griezmann qui était parti. Celui d’avant, celui de six mois avant son départ. On revoit le Griezmann que l’on avait eu. Un leader sur le terrain, qui trouve sa place, qui comprend ses coéquipiers et que ses coéquipiers comprennent. »





Une rédemption qui soulage le « Petit Prince ». « Je veux dire pardon sur le terrain, en donnant tout pour l’équipe », avait-il glissé après son très bon match à Bilbao, où il avait offert la victoire à son équipe (1-0), il y a une semaine. Un Griezmann à l’endroit sur la route du Mondial, une piste des plus intéressantes pour le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, à quelques jours de la communication de sa liste pour le Qatar.