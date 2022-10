Présentation de Laurent Blanc à l’OL : « Cette vie-là, je l’ai dans les tripes », confie le nouveau coach lyonnais… Revivez sa première conf de presse

09h30 : Lolo White is back !

Forcée d’enfin réagir au vu de l’ampleur de la crise en Ligue 1 (une 9e place à 11 points de Lorient et à 9 longueurs de l’OM), la direction de l’Olympique Lyonnais a misé dimanche sur Laurent Blanc pour remplacer Peter Bosz. L’entraîneur néerlandais, qui restait sur cinq matchs sans le moindre succès (4 défaites et 1 nul), laisse à Lyon un bilan bien cata, après la 8e place sur une première saison complète en 2021-2022. Non retenu par Jean-Michel Aulas, Juninho, Vincent Ponsot et Gérard Houllier en octobre 2019 pour succéder à l’inoubliable Sylvinho (Rudi Garcia l’avait alors coiffé en entretien), Laurent Blanc est cette fois officiellement le coach de l’OL, après avoir signé un contrat jusqu’en juin 2024. Si les interrogations ne manquent pas autour du technicien de 56 ans, qui n’a entraîné qu’au Qatar depuis six ans (de décembre 2020 à février 2022 à Al-Rayyan), son palmarès parle pour lui (4 titres de champion de France avec Bordeaux puis le PSG) et on a hâte de voir ce que peut donner ce Lyon désespérant avec lui.

Suivez avec nous sa présentation devant la presse, en direct du centre d’entraînement de l’OL, ce lundi dès 14 heures.