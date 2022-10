Des viewers et des spectateurs pour le GP Explorer. Près de 40.000 spectateurs étaient présents samedi dans les tribunes du circuit du Mans pour assister à la première édition du GP Explorer à laquelle ont participé des Youtubeurs sur des F4, a annoncé l’Automobile club de l’ouest (ACO).

« La première édition de GP Explorer, course qui a réuni 22 créateurs de contenus digitaux sur le circuit Bugatti, a été remportée par Sylvain Vilebrequin. Cet événement a réuni près de 40.000 spectateurs », a indiqué l’ACO, qui organise les courses sur le prestigieux circuit de la Sarthe, sur son site Internet.









Plus d’un million de viewers sur Twitch

« Une première mondiale largement suivie sur Twitch. La chaîne de Squeezie a d’ailleurs enregistré un record d’audience avec plus d’un million de viewers, record historique en France », a ajouté l’ACO. Après avoir disputé des essais libres et qualificatifs samedi matin, les 22 pilotes se sont affrontés à l’occasion d’une course de quinze tours.

Squeezie, qui compte plus de 17 millions d’abonnés sur YouTube et instigateur de cette course, s’est classé en cinquième place. Des concerts de Bigflo & Oli, Myd et Bianca Costa ont animé l’après-midi avant le départ de la course qui a eu lieu à 17h00.