Chargé de présenter un rapport par la LFP en juin dernier après des débordements en série dans les stades français, Alain Bauer, professeur au Conservatoire des Arts et Métiers et responsable du Pôle sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenaces et crises, a présenté ses premières pistes de propositions au Conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) vendredi matin.

« Rétablir un dialogue est un élément indispensable. Or beaucoup de supporters disent qu’on ne les écoute pas », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’AFP dans la foulée de sa présentation. « Il faut considérer que les supporters sont des partenaires, et pas des adversaires. L’idée n’est pas d’être plus punitif, l’idée générale est d’éviter d’avoir à le devenir. »









Un constat louable, certes, mais étonnant puisque celui-ci n’a pas jugé bon d’échanger avec l’ANS (association nationale des supporters), qui, selon des propos rapportés par L’Equipe, « n’a pas été possible de rencontrer ». Le son de cloche est différent du côté de l’avocat Pierre Barthélemy, membre de cette instance. « C’est faux, écrit-il sur Twitter. C’est un choix des rédacteurs du rapport qui n’ont jamais contacté directement l’ANS. »

Fin des sanctions collectives et renforcement du dialogue

Quoi qu’il en soit, l’universitaire suggère une logique décentralisée de gestion des événements sportifs, en réunissant autour d’une table le club, ses supporters, l’Etat, la municipalité, pour aller vers une « contractualisation » entre parties prenantes. « Il faut recommencer à leur parler, dialoguer, trouver des partenariats, des voies, et le système judiciaire doit être à l’intérieur des contrats », fait-il valoir.

« On est dans un cadre partenarial et contractuel. Chacun prend des engagements. Et il faut sortir de la sanction collective [comme les huis clos]. Il faut la conserver comme argument ultime mais une dissuasion dont on se sert tout le temps n’est plus une dissuasion », note-t-il.

Des propositions d’ores et déjà critiquées par les spécialistes

Parmi ses propositions concrètes sur la billetterie, on trouve la possibilité d’un dispositif « à la turque », à savoir une carte de supporter pour accéder aux stades, ou bien un mécanisme de certification du détenteur de billet déjà utilisé lors d’un concert d’Ed Sheeran au Stade de France.

Les propositions d’Alain Bauer n’ont pas tardé à trouver des détracteurs sur leur chemin, notamment Ronan Evain, spécialiste des mouvements supportéristes et Directeur de Football Supporters Europe. « Merveille d’innovation, l’idée d’une "carte supporters" remonte à… Margaret Tatcher (sans succès). Elle réapparaît depuis régulièrement dans les pays autoritaires et/ou en manque d’imagination, avant d’immanquablement disparaître du fait de son inutilité et son coût exorbitant », fustige-t-il sur Twitter.