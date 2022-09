Christophe Galtier était attendu au tournant sur la conférence de presse d’avant-veille de match entre le PSG et son ancien club, l’OGC Nice. D’une, parce qu’il fallait répondre aux attaques de Julien Fournier et de deux, parce qu’il fallait répondre aux déclarations de Kylian Mbappé sur la différence entre son placement en équipe de France et au Paris Saint-Germain. Un point sur lequel Galtier n’a pas donné entièrement tort à son joueur.

« Son analyse est juste. Il n’est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale. C’est une discussion que j’ai eue lors de la préparation, mais aussi avec le président et Luis Campos sur la structure de notre secteur offensif. On était tous convaincus qu’il fallait un quatrième joueur avec un profil différent. Ce quatrième joueur n’est pas venu, c’est dommage mais c’est comme ça. » L’entraîneur parisien confirme ainsi les bruits de couloirs sur l’insatisfaction ambiante autour de la fin de mercato décevante dans le secteur offensif.





D’autres avantages à jouer avec Neymar et Messi

En revanche, Galtier a tenu à tempérer les propos de Kylian Mbappé sur son prétendu manque de liberté sur le front parisien. « Je ne pense pas qu’il ait moins de liberté. Il est le point fixe en haut. Avec Giroud, il a quelqu’un qui lui ouvre d’autres espaces. Nous n’avons pas ce profil de joueur, mais il est tout aussi intelligent pour trouver d’autres déplacements avec Leo et Ney qui lui donnent le ballon dans son espace préférentiel. » A chaque équipe son avantage.