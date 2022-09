Huuuuum que c’est bon de retrouver la Farmer’s League après une trêve internationale chiante comme la pluie (comme toujours). Et pour relancer la machine, on va aller faire un petit tour dans le Maine-et-Loire où les Angevins reçoivent l’Olympique de Marseille ce vendredi soir. Après un début de saison cataclysmique, les hommes de Gérald Baticle vont mieux puisqu’ils restent sur deux victoires de suite, contre Montpellier et à Nice. On verra si la trêve ne les a pas coupés dans leur élan. Car en face il y a du lourd, avec des Marseillais qui auront à cœur de retrouver le goût de la victoire après leur dernier nul face au Stade Rennais au Vélodrome.

» Rendez-vous à 20h30 pour l’avant-match