Oubliez les deux claques reçues l’an passé lors des Jeux olympiques (70-74 en phase de groupe, et surtout 71-87 en demi-finale). Ce lundi à Sydney, l’équipe de France féminine de basket n’a pas tremblé pour battre avec autorité la sélection japonaise (67-53). Ce succès convaincant ouvre officiellement les portes des quarts de finale du Mondial aux Bleues.

Encore battues huit jours plus tôt par le Japon en match de préparation (59-69), les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont enfin su prendre le meilleur sur leur bête noire, grâce à une marque bien équilibrée, entre Gabby Williams (16 points), Iliana Rupert (15 points et 12 rebonds), la surprenante Migna Touré (13 points), appelée de dernière minute pour remplacer Marine Johannes, blessée, et Marine Fauthoux (10 points et 6 passes décisives).





Avant même son dernier match de poule, mardi contre la Serbie, l’équipe de France est donc assurée de disputer les quarts de finale. Autant vous dire qu’il faut à tout prix éviter de finir à la quatrième place, synonyme de baroud d’honneur annoncé contre l’ogre américain, qui vient de passer… 145 pions à la Corée du Sud ce lundi.