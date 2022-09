Son élégance et sa légèreté en avaient presque fait un joueur immortel, indifférent au temps qui passe et aux jeunes loups qui montent. Mais cette fois, le corps a dit stop pour de bon. A 41 ans, Roger Federer ne réussira pas un nouveau come-back étourdissant.

« C’est une décision douce-amère parce que tout ce que le circuit m’a apporté va me manquer. Mais, en même temps, il y a tellement de choses à fêter », a souligné l’ancien recordman des titres en Grand Chelem, dépassé depuis par Rafael Nadal (22) puis Novak Djokovic (21). « On m’a doté d’un don pour jouer au tennis et je l’ai élevé à un niveau que je n’aurais jamais pu imaginer et pendant bien plus longtemps que je ne le pensais possible », a-t-il expliqué dans un long message sur les réseaux sociaux, officialisant sa retraite après plus de 1.500 matchs sur le circuit ATP

Quels souvenirs gardez-vous Roger Federer ? Quelles sont les victoires qui vous ont le plus marqué ? Les défaites qui vous ont chagriné ? Son aura en fait-il le plus grand joueur de tous les temps, même si ce n’est plus le cas au niveau du palmarès ? Vous pouvez témoigner dans le formulaire ci-dessous.