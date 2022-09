Il aura suffi d’un article de L’Equipe, mercredi, pour instiller le doute dans l’esprit des supporteurs de l’Olympique Lyonnais. Leur club va-t-il finalement rester sans repreneur à la sortie de l’été ? Présenté devant la presse le 21 juin comme le nouvel actionnaire majoritaire de l’OL, John Textor est ainsi d’après L’Equipe toujours à la recherche de financements additionnels pour boucler le rachat du club.

Mais du côté de l’OL, on reste confiant quant au processus de la vente à l’homme d’affaires américain, apprend-on ce jeudi de sources proches du club. Selon elles, John Textor a optimisé son financement et les acteurs du dossier voient ce virage majeur dans l’histoire de l’OL aboutir. D’après le calendrier fixé en juin, les négociations exclusives entre Lyon et l’investisseur de 56 ans doivent prendre fin le 30 septembre.





Celles-ci concernent la cession de 66,56 % des parts sociales, dont celles du président Jean-Michel Aulas (73 ans), actuel actionnaire de référence (27,56 %) qui resterait à la tête d’OL Groupe durant trois ans, mais aussi celles de Pathé (19,26 %) et du fonds d’investissement chinois IDG Capital (19,74 %), pour un montant estimé autour de 600 millions d’euros. John Textor devrait être présent au Parc OL dimanche (20h45) pour le choc de la 8e journée de Ligue 1 contre le PSG.