Au stade Vélodrome,

La galère se poursuit pour l’Olympique de Marseille en ligue des Champions. Au point de se demander si cette campagne de C1 n’est pas déjà morte dans l’œuf, après une nouvelle défaite contre l’Eintracht Francfort (0-1), mardi soir au stade Vélodrome. La deuxième en deux journées pour cet exercice 2022/2023, ce qui fait un total de 13 défaites lors des 14 derniers matchs de phase de poules. La belle prestation contre Tottenham aura fait espérer, mais l’OM n’y arrive décidément pas.









« La champions c’est le haut niveau, les petits détails tu le payes cash », a admis Jordan Veretout, débarqué en Provence pour justement apporter son expérience dans ce genre de compétition, au même titre qu’Alexis Sanchez ou Eric Bailly. Et le petit détail est venu de Valentin Rongier, excellent à Londres mais pas au niveau mardi soir, qui a offert une passe décisive à Lindström, en voulant intercepter, ou dévier le ballon (43e). Rageant, surtout juste avant la mi-temps. « On est entrés trop lentement dans le match, comme si on était impressionnés par ce match de Ligue des Champions à la maison », a regretté Igor Tudor.

« On vient du 4e chapeau »

Et c’est bien là le problème. « On commence cette champions avec 2 défaites, il va falloir réagir très vite si on veut espérer quelque chose », a prévenu Jordan Veretout. Car même si « les calculs servent plus aux journalistes et aux supporters qu’aux joueurs », selon Igor Tudor, le milieu de terrain sait compter. Avec ces deux défaites en deux matchs, l’OM est bon dernier de son groupe avec un 0 pointé. « On vient du 4e chapeau et on essaie de faire du mieux possible », s’est contenté l’entraîneur de l’OM. A la différence de Francfort, 3e avec trois points, juste derrière Tottenham, avec le même nombre de points. Le Sporting Portugal impressionne, avec deux victoires contre Francfort (0-3) et mardi contre Tottenham (2-0).

Des Portugais que l’OM retrouvera pour une double confrontation déjà décisive, juste après la trêve internationale. « On préparera ce match comme un match de ligue des Champions ou de championnat. On fera match après match, en essayant de faire de notre mieux pour récolter des points », a prévenu Igor Tudor. Des points de plus en plus vitaux pour la poursuite de l’OM en Coupe d’Europe, et éviter d’être encore dans le 4e chapeau en cas de nouvelle qualification.