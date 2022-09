France - Slovénie EN DIRECT : Festival de Doncic, guerre dans la raquette... Les Bleus dans le coup

11h : Salut les minutos et les minutas. GRANDE JOURNEE DE SPORT aujourd'hui sur 20 minutes.fr. Du basket, du volley, de la L1, de la C1, on ne va pas s'ennuyer une minute. Ici, on suivra le dernier match de groupe des vice-champions olympiques, pas aussi folichons qu'à Tokyo mais néanmoins solides vainqueurs de la Lituanie, de la Hongrie et de la Bosnie mardi. Pour la qualification c'est réglé, en revanche reste un classement à déterminer (2e ou 3e) en vue des 8es, et une supériorité à confirmer contre un adversaire qui n'a pas digéré l'issue de la demi-finale l'an passé...

>> Rendez-vous à 17h15, on va se mettre bien