AJ Auxerre - OM EN DIRECT : Marseille mène et contrôle... Suivez le match avec nous

On bave d’avance à l’idée de retrouver les grosses ambiances des années 2000 à l’Abbé Deschamps, quand l’AJA faisait trembler les plus grosses écuries à une époque qui sentait bon les maillots larges et le sponsor Playstation. Si le décor n’a pas beaucoup changé, l’équipe dirigée par Jean-Marc Furlan un peu plus. Mais ça ne l’empêche pas de réaliser un début de saison plus qu’honorable (2 défaites, 2 victoires, 1 nul) et d’attendre les Marseillais avec l’idée de leur infliger leur premier revers de la saison. Premiers ex aequo avec Lens et le PSG (13 points), l’OM de Tudor est en effet invaincu depuis la première journée.

» Rendez-vous pour l’avant-match sur les coups de 16h30