L’ancien défenseur suédois du championnat de hockey nord-américain (NHL) et membre du Temple de la renommée du Hockey Börje Salming est atteint de la maladie de Charcot, a-t-il annoncé mercredi à l’agence de presse suédoise TT.

« J’ai reçu une information qui a chamboulé ma vie et celle de ma famille. Les signes laissant penser que quelque chose n’allait pas avec mon corps se sont avérés être la maladie de Charcot », a dit Salming, 71 ans, à l’agence de presse suédoise TT. « Tout a changé en un instant », a-t-il ajouté.

« Des défis plus grands que ce que je n’ai jamais rencontré »

Le joueur suédois a consulté un médecin après avoir souffert de problèmes d’élocution au printemps. La sclérose latérale amyotrophique (SLA), plus connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie dégénérative et à l’issue fatale. Elle entraîne la mort de celui qui en est atteint dans les deux à trois ans qui suivent le diagnostic.

La maladie se traduit par une paralysie progressive des muscles impliqués dans la motricité et affecte également la production de sons et la déglutition. « Je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait, mais je comprends qu’il y aura des défis plus grands que ce que je n’ai jamais rencontré, a déclaré Börje Salming. Pour le moment, je dois juste compter sur les traitements qui ralentissent le processus. »

Véritable légende du hockey sur glace, Boörje Salming a joué 16 saisons avec le Maple Leafs de Toronto​ entre 1973 et 1989. Au cours du millier de matchs qu’il a disputés en saison régulière, il a marqué 148 buts et totalisé 620 passes décisives.