VIDEO. Décès de Stephen Hawking: Qu'est-ce que la maladie de Charcot dont était atteint l'astrophysicien?

Le scientifique Stephen Hawking lors d'un conférence à l'université de Cambridge (Angleterre) sur l'intelligence artificielle, le 19 octobre 2016. — NIKLAS HALLE'N / AFP

Les images en fauteuil roulant et sous respirateur artificiel de l’astrophysicien britannique Stephen Hawking, décédé ce mercredi, ont marqué les esprits. Le scientifique était atteint de la maladie de Charcot, également appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative paralysante.

Elle est rare avec environ 2.500 nouveaux cas par an en France. Elle fait partie du groupe des maladies neurones moteurs, qui dégénèrent progressivement et font perdre aux malades le contrôle de leurs muscles.

Les patients perdent leur capacité respiratoire et sont mis sous assistance

Cela commence par une perte de la capacité à bouger les bras, les jambes. Puis lorsque les muscles du diaphragme et de la paroi thoracique sont atteints, les patients perdent leur capacité respiratoire et sont mis sous assistance. C’était le cas depuis des années pour Stephen Hawking, qui a néanmoins continué son œuvre tout en étant en fauteuil roulant et sous respirateur artificiel.

>> A lire aussi : Une vie passée à percer les secrets de l’univers

Il avait en effet défié les prédictions selon lesquelles il n’avait que quelques années à vivre après avoir développé cette maladie au début des années 1960. Les médecins continuent à considérer sa longévité comme un mystère, la maladie restant incurable. Selon les statistiques médicales, le décès survient habituellement 24 à 36 mois après le diagnostic. Le plus souvent, c’est l’incapacité à respirer qui emporte le patient.

Les malades ont le plus souvent plus de 60 ans

Les malades développant cette maladie ont le plus souvent plus de 60 ans. Ils ont progressivement de plus en plus de mal à avaler et à parler. Hawking lui continuait à s’exprimer publiquement, équipé d’un système d’aide à la communication pour parler des secrets de l’univers ou des trous noirs.

>> A lire aussi : Le CHU de Grenoble sur la trace du virus de la maladie de Charcot

Habituellement, la maladie de Charcot s’accompagne de troubles cognitifs avec une dégénérescence lobaire fronto-temporale. Attention et capacité à s’exprimer sont diminuées. Des obsessions, une désinhibition et une apathie sont aussi observées.