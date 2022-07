Mercato EN DIRECT : Cristiano Ronaldo veut être libéré de son contrat à MU... Wijnaldum devrait partir...

10h15 : Cristiano Ronaldo demande à être libéré de sa dernière année de contrat à Manchester United

Rien ne va plus entre le Portugais et les Red Devils, un an après le retour de CR7. Et la lune de miel laisse place à une demande de divorce de Ronaldo, qui aimerait être libéré de sa dernière année de contrat, qui court jusqu'à juin 2023, selon le Daily Mail. La star de MU n'a pas été convaincu par sa réunion avec les dirigeants du club et n'a aucune intention de rester à Old Traford.