Bonjour à toutes et à tous en ce dimanche de juillet depuis le circuit Paul Ricard, au Castellet, dans le où lede France s’élancera à 15h. Charles Leclerc a décroché samedi la pôle position grâce à l’aspiration offerte par son coéquipier Carlos Sainz. Mais l’Espagnol ne pourra pas répéter cet effort en course puisqu’il part de la 19e place après avoir changé de moteur. Le Monégasque devra donc se battre seul face aux deux RedBull de Max Verstappen 2e, et de Sergio Perez, 3e. Avec 38 points de retard sur le champion du Monde en titre, Charles Leclerc etn’ont plus vraiment le droit à l’erreur.

La stratégie sera très importante sur cette piste du Paul Ricard qui affiche 50.1 degrés au sol, et qui va largement impacter la dégradation des pneus. Si une stratégie à un arrêt semble la plus efficace en temps normal, beaucoup d’écuries devraient opter pour un second arrêt. Mais la voie des stands fait perdre près de 30 secondes par pit-stop. Côté français on espère une remontée d’Esteban Ocon, qui partira de la 10e place sur la grille et surtout de Pierre Gasly, extrêmement déçu après les qualifications samedi, qui partira, lui, 14e.

» Rendez-vous vers 14h45 pour suivre ce Grand Prix de France en direct avec nous