A quatre mois du coup d’envoi du Mondial-2022 au Qatar, les champions du monde en titre peuvent enfin se projeter sur le long terme, en matière de droits TV, tout au moins : TF1 a annoncé ce vendredi l’acquisition exclusive des droits des Bleus jusqu’en 2028.

La chaîne diffusera tous les matchs de l’équipe de France masculine, hors Euro et Coupe du monde négociés séparément, comptant pour la Ligue des nations, ainsi que ses matchs amicaux et qualificatifs pour l’Euro 2024, la Coupe du monde 2026 et l’Euro 2028.

Des séries et des documentaires autour des Bleus

Le groupe, propriété de Bouygues, a également annoncé avoir conclu un accord avec la Fédération française de football (FFF) « donnant accès à des images inédites de l’équipe dans la volonté de produire des séries et des documentaires autour des Bleus ».

TF1 redevient donc le partenaire incontournable de l’équipe de France et de la FFF : « le groupe TF1 est la maison des Bleus ! », a résumé dans un communiqué son PDG Gilles Pélisson.

« Il n’a jamais été aussi important d’offrir au public français l’accessibilité en clair des plus grands événements sportifs avec la couverture la plus large possible et sur tous les canaux. L’ambition de TF1 est de participer au renforcement du lien social et de rassembler toutes les générations autour du sport d’équipe le plus populaire en France », a ajouté le patron de TF1. Le groupe audiovisuel a profité de l’occasion pour annoncer qu’il avait également obtenu les droits en exclusivité en clair des 25 plus belles affiches de l’Euro-2028.

Le charme des Bleus

Ces annonces mettent fin à une période d’incertitude pour les Bleus et la FFF qui, malgré le titre mondial conquis en 2018 et des joueurs de renommée planétaire comme Kylian Mbappé et Karim Benzema, peinaient à séduire des diffuseurs.

L’appel d’offres pour les matchs de la période 2022-2028 était ainsi resté infructueux l’automne dernier. Fin mars, à l’expiration du contrat signé en 2018 et associant TF1 et M6 comme co-diffuseurs des Bleus, les candidats ne se bousculent pas et/ou leurs propositions financières sont décevantes.

Le 5 mai, TF1 et M6 qui sont en train de fusionner, annoncent qu’ils se partageront la diffusion des matchs des Bleus lors de la prochaine Ligue des nations, à savoir quatre rencontres qui ont eu lieu en juin et deux à venir en septembre, le 22 face à l’Autriche au Stade de France et le 25 au Danemark, ainsi que la retransmission de l’Euro-2024. Deux mois plus tard, TF1 décide de faire cavalier seul avec les Bleus, sans dévoiler les montants dépensés pour l’acquisition de ces droits.