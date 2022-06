On a déjà vu des compétitions attendues plus fébrilement que la prochaine Coupe du monde de football au Qatar (21 novembre – 18 décembre 2022). Et la pandémie de Covid-19, bien décidée à durer, n’aide pas à susciter davantage d’engouement. Toutefois, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dite confiante mardi dans les mesures qui seront mises en place par le Qatar pour gérer avec succès les risques sanitaires.

Selon Michael Ryan, directeur exécutif de l’OMS chargé des situations d’urgence sanitaire, il n’y aurait aucune raison de penser que les risques de pandémie seraient plus élevés lors du prochain Mondial que lors d’autres événements majeurs qui se sont déroulés en toute sécurité ces derniers mois.

« Etroite collaboration » entre Qatar et OMS

« Les rassemblements de masse correctement gérés et planifiés peuvent se dérouler en toute sécurité », a-t-il déclaré lors d’échanges en direct diffusés sur la page Facebook de l'OMS. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités du Qatar sur ce point et si besoin nous leur donnons des conseils sur la manière d’organiser cette Coupe du monde en toute sécurité. Les autorités de santé publique du Qatar se sont beaucoup investies dans la gestion des risques de santé publique dans le cadre de la Coupe du monde », a-t-il expliqué.

Au total, deux millions de billets seront vendus pour le Mondial 2022. Un autre million étant réservé aux sponsors et à la FIFA, l’instance dirigeante du sport mondial. La capitale qatarie, Doha, qui compte environ 2,4 millions d’habitants, se prépare à l’arrivée massive de fans de football venus du monde entier pour assister à la compétition qui réunira 32 équipes et dont le coup d’envoi sera donné le 21 novembre.