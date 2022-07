Les premières approches remontent à 2016. Le Camerounais Joel Embiid, superstar de NBA, avait entamé les discussions auprès de la Fédération française de basket pour tenter d’obtenir la nationalité française. Six ans plus tard, voilà que le pivot des Sixers de Philadelphie a obtenu le passeport bleu-blanc-rouge, rapporte L'Equipe. Selon le quotidien, les démarches administratives ont été lancées à l’initiative de la FFBB.

🏀 Comme l’a repéré @FR_Sixers, Joël Embiid a été naturalisé français le 5 juillet. pic.twitter.com/tbK0ntgGIy — 𝙱𝚘𝚛𝚒𝚜 𝙹𝚞𝚕𝚕𝚒𝚎𝚗 (@Boris_Presley) July 13, 2022

Sur le papier, la perspective de voir Embiid porter les espoirs de titre olympique français à Paris en 2024 a de quoi susciter un emballement, notamment avec une possible association avec Rudy Gobert dans la raquette. Ce qui est sûr, c’est que le colosse de Yaoundé, qui aurait un oncle et une tante vivant en France, ne participera pas à l’Euro, qui se tiendra début septembre, et dont la présélection est déjà connue.

Mais sa naturalisation ne lui garantit pas pour autant un accès direct à l’équipe de France, selon le manageur général des Bleus, Boris Diaw​. « Le jour où ce sera obtenu, ce sera un autre sujet de faire une sélection et de prendre les joueurs qui ont les capacités de porter cette équipe de France en restant dans l’état d’esprit du groupe », expliquait-il début juin. On imagine tout de même mal que la Fédération se soit donné tout ce mal pour rien.