Mercato EN DIRECT : Cristiano Ronaldo s'offre au PSG... Luis Suarez objectif de Monza et Berlusconi... Suivez les transferts avec nous

Laissé libre par Monaco, Cesc Fabregas n'a toujours pas trouvé de club. Si les offres sont nombeuses, un club semble plus intéressé que les autres : Las Palmas, qui évolue en deuxième division. Le président du club des Canaries Miguel Angel Ramirez a indiqué qu'il avait déjeuné avec le milieu espagnol et que c'était une « option très sérieuse, bien que compliquée. » Pourcentage de chance de le voir à Las Palmas : « 40 % », selon le président.

Après les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Espagne, Luis Suarez va-t-il découvrir un nouveau pays européen ? Selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant urugayen est l'un des objectifs de Monza, club promu cette année en Serie A. Le club est dirigé par un certain Silvio Berlusconi.

Selon le journal Le Parisien, Cristiano Ronaldo s'est proposé, via ses représentants, au PSG. Le Portugais souhaite quitter Manchester United, un an seulement après son retour, notamment pour pouvoir jouer la Ligue des champions. Mais, pour le moment, le club de la capitale, qui n'a pourtant que Messi-Neymar-Mbappé en attaque (pas top top), a fermé la porte à cette hypothèse.