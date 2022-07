F1 GP d'Autriche EN DIRECT : Verstappen veut creuser l'écart devant ses fans, Ferrari à la poursuite

Verstappen et les autres, épisode 11. Le pilote néerlandais a vécu un dimanche noir à Silverstone : il voit la vie en rose (et orange) devant ses fans en Autriche. Pole position vendredi, facile victoire lors du sprint samedi, il vise la passe de trois et la « vraie » victoire ce dimanche afin de consolider un peu plus encore sa place de leader au championnat du monde. Derrière, seules les Ferrari semblent en mesure de contester sa domination. Mais encore faut-il que l’écurie italienne ne fasse n’importe quoi en matière de stratégie, et que les pilotes ne se mettent pas dans le décor en se battant pour la deuxième place, comme ça a failli se passer samedi.

>> Verstappen seul en tête du début à la fin ? Rien n’est jamais aussi simple en F1 ! Venez vibrer avec nous une fois encore ce dimanche à partir de 14h45.