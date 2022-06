GP F1 de Montreal EN DIRECT : Verstappen et Sainz à la bagarre... Leclerc poursuit sa remontée... Suivez la course en direct

21h27 : Hamilton arbitre le duel Verstappen vs Sainz en priant pour un accrochage histoire d'aller chercher une victoire en bon renard.

21h25 : Leclerc dépasse magistralement Alonso et est désormais 6e! Il égale sa meilleure position depuis le début de la course.

21h23 : Miam la bagarre Verstappen vs Sainz! Le pilote Ferrari court derrière sa première victoire en F1. Mais pour le moment ça tient pour Verstappen

21h09 : Safety car après une sortie de piste de Tsunoda, Sainz va aux stands et sort juuuste derrière Verstappen.

21h04 : Sainz a une dizaine de secondes d'avance sur Verstappen. Mais on a deux approches différentes en opposition : Sainz va sûrement gérer ses pneus alors que Verstappen va attaquer pleine balle jusqu'au bout. Qui aura raison à la fin?