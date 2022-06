Critérium du Dauphiné EN DIRECT : Grosse explication montagneuse entre les favoris… Suivez la 7e étape en live avec nous

Attention chéri, ça va monter ! (Vous l’avez ? Non, ben tant pis pour vous) Le programme de cette 7e et avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné aura clairement des allures de Tour de France cet aprem. De la 12e étape du Tour, le 14 juillet prochain, pour être plus précis. Cette balade bucolique entre Saint-Chaffrey et Vaujany est en effet (à une vache près) le copier-coller de l’étape estivale entre Briançon et l’Alpe d’Huez avec, au programme, deux monstres nommés Galibier et Croix de Fer, qui décideront en partie du classement final de ce 74e Critérium du Dauph', comme on dit dans le Bouchonnois.

