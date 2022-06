Ce sont des images qu’on n’aime pas voir dans un peloton, dans le sport et la vie en général. Bon, on abuse un peu, mais n’empêche : le vilain geste​ de Juan Sebastian Molano à l’encontre de Hugo Page lors de la 6e étape du Critérium du Dauphiné ne valait ni plus ni moins qu’une disqualification pure et simple. C’est sans surprise ce qui a été décidé par la direction de la course.

💥 Le mauvais geste de Molano !! Le coureur colombien s'en prend à Hugo Page dans le peloton. Il risque d'être sanctionné.



▶️ Suivez la 6e étape en direct : https://t.co/aBBA7ndii3 pic.twitter.com/FE8Gv2935X — francetvsport (@francetvsport) June 10, 2022

Molano, qui avait pris initialement la 7e place de l’étape, la première du peloton derrière l’échappée, a présenté ses excuses au jeune français Hugo Page (20 ans, Intermarché). « L’approche de l’arrivée a été rapide et tendue. Dans le feu de l’action, j’ai commis un geste dangereux », a déclaré le Colombien que l’on peut voir invectiver et donner un coup de poing au Français sur les images de la course.

« Je voudrais m’excuser auprès de Hugo Page et de tous les coureurs pour ce qui s’est passé. Je comprends pourquoi j’ai été disqualifié et je peux seulement dire que je le regrette et que j’en tire des leçons », a ajouté Molano.