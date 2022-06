C’est ce qu’on appelle séduire son auditoire. Pour sa première conférence de presse avec l'équipe de France, qu’il a rejointe à la suite de la blessure de Raphaël Varane, Ibrahima Konaté ne s’est pas dégonflé. C’est même tout le contraire. Toujours souriant, souvent rigolard, le défenseur de Liverpool a parlé de son arrivée un peu précipitée en Bleus au moment où il pensait avoir le droit de souffler un peu.

« J’étais sur un bateau avec mes amis en Grèce quand j’ai appris la nouvelle (rires). On était en train de s’amuser, et à ce moment-là je cherchais mon téléphone et je vois deux appels manqués. Je décide de rappeler parce que je ne connaissais pas le numéro. Pendant cinq minutes, j’étais perdu, je voyais mes amis en train de danser. Quand c’est sorti dans les médias c’était une énorme fierté pour moi, ma famille, j’étais très heureux. »

Van Dijk pour modèle et mentor

Bien accueilli par un groupe où figurent beaucoup de joueurs qu’il a pu côtoyer en centre de formation et chez les jeunes de l’équipe de France, le Scouser, bien que détendu, n’est pas là pour faire de la figuration. Maintenant qu’il est en Bleu, il a plus que jamais la Coupe du monde au Qatar dans le viseur. « C’est un objectif à court terme, mais je ne pensais pas que l’équipe de France arriverait aussi vite. Ça me donne encore plus envie de bosser pour être au Qatar avec le groupe la saison prochaine. » Et puis tant qu’on y est, pourquoi pas être titulaire, aussi ?

« C’est un objectif d’être titulaire en équipe de France, ne se cache pas Konaté, surtout quand on est titulaire dans un des plus grands clubs du monde. Mais il y a de très grands joueurs en équipe de France, certains avec beaucoup plus d’expérience. A moi de faire le travail en club. » A Liverpool, le jeune Français évolue aux côtés de Virgil Van Dijk qu’il considère comme « le meilleur défenseur du monde » et avec qui il dit avoir beaucoup appris cette saison du côté d’Anfield. Au vu de la récente fragilité défensive des Bleus, ce savoir pourrait vite s’avérer utile.