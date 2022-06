Lorsqu’il a commencé sa carrière, Jacques Chirac venait d’être élu président de la République française et le FC Nantes de Loko et Ouédec venait de marcher sur la Ligue 1 lors d’une saison historique. Le 3 septembre 1995, à l’âge de 15 ans et 4 mois, Kiril Lazarov faisait ses grands débuts en professionnel. Vingt-sept ans plus tard, l’arrière droita bouclé la boucle, ce midi, à la H Arena, devant sa femme, ses enfants et même deux journalistes venus de Macédoine. Samedi, à 42 ans et un mois, celui qui a marqué le plus grand nombre de buts lors d’un championnat du monde (avec 92 réalisations) participera à son ultime match contre le PSG à Paris en finale de la Coupe de France.

Kiril Lazarov (à droite) et le président du HBCN Gaël Pelletier. - David Phelippeau

Kiril Lazarov, véritable légende du hand européen et sommité dans son pays, en quelques chiffres ? Le Macédonien a remporté 47 titres (dont 4 championnats d’Espagne et une Ligue des champions en 2015), a été meilleur buteur de la Ligue des champions à deux reprises (2006 et 2015) ou encore a marqué le plus grand nombre de buts lors d’un championnat d’Europe (61 buts en sept matchs).

L’arrière droit a aussi évolué dans les meilleurs clubs d’Europe : Veszprem (2002-2007), Zagreb (2000-2002 puis 20072010), Ciudad Real/Atletico Madrid (2010-2013), Barcelone (2013-2017) et enfin, Nantes, où « King Kiril » met un point final à sa carrière après plus de 200 matchs et plus de 650 buts.

Joueur, il était déjà sélectionneur de la Macédoine

« Venir au HBCN a été une des meilleures décisions de ma carrière, a expliqué, relativement ému, le joueur, tiré à quatre épingles pour sa conférence de presse d’adieu. Je peux dire sans problème que Nantes a le meilleur public d’Europe ! » Deux regrets animent néanmoins Lazarov par rapport à son expérience nantaise : « Il me manque d’avoir gagné la Ligue française. Dans les autres pays où j’ai joué, j’ai toujours gagné le championnat… Je suis triste aussi d’avoir perdu la finale de la Ligue des champions, on aurait mérité cette année-là de la gagner [en 2018 contre Montpellier] ! »

Quid de l’avenir de « King Kiril » désormais ? « Je reste sélectionneur [de la Macédoine] et j’aimerais entraîner un club… » Les contacts ne devraient pas manquer car le coach Lazarov a visiblement déjà bonne réputation.