Steven Gerrard n’a jamais gagné la Premier League, mais il a l’occasion d’aider Liverpool à la remporter lors de la dernière journée. Son équipe, Aston Villa, se déplacera sur la pelouse de Manchester City​, qui ne compte plus qu’un point d’avance sur les Reds à une journée de la fin du championnat.

Les hommes de Jurgen Klopp sont allés battre Southampton sur leur pelouse ce mardi (2-1) et gagné le droit de s’offrir une « finale » en Premier League. Relégués à douze points des Citizens, fin 2021, les Scousers n’ont jamais lâché et cette force de caractère s’est encore manifestée au Saint-Mary’s Stadium pour capitaliser sur le nul (2-2) concédé à West Ham par City, dimanche.

Klopp a fait tourner

Après l’épuisante finale de Coupe d’Angleterre contre Chelsea (0-0, 6-5 ap. t.a.b.), samedi, au cours de laquelle Mohamed Salah puis Virgil van Dijk avaient dû sortir par précaution, en raison d’alertes musculaires, Klopp avait pourtant tenté un coup de poker en changeant neuf titulaires.

Seuls Alisson, dans les cages, et Ibrahima Konaté, en défense, avaient démarré à Wembley et le milieu de terrain composé de Harvey Elliott, James Milner et Curtis Jones semblait très expérimental. Mais le choix risqué de Klopp a été récompensé. Avant la fin en apothéose ?