Souvenez-vous, c’était juste après la qualification de Liverpool pour la finale de la Ligue des champions : Jurgen Klopp se posait la question de la présence relative de supporters des Reds et du Real Madrid au Stade de France. « Quand vous voyez le nombre de places réservées… Est-il vrai que nous n’avons que 20.000 tickets ? Et 20.000 pour le Real Madrid ? Et les 35.000 restantes… Que deviennent les 35.000 restantes ? Où sont ces tickets ? »

Une question à laquelle n’a que très peu goûté le patron de l’UEFA, Aleksander Ceferin, qui n’a pas hésité à taper sur les doigts sur coach allemand comme il le raconte au média 24aur. « J’ai parlé avec Jürgen Klopp à ce sujet, parce que j’étais en colère contre sa déclaration. Maintenant, il comprend. Il a admis qu’il ne connaissait pas l’information et que d’une certaine manière, il regrette d’avoir fait cette déclaration », a déclaré Ceferin.

Ceferin en petit frère des pauvres

Ce dernier poursuit : « À l’exception de la finale, tout l’argent des billets va aux clubs organisateurs. L’UEFA a des sponsors qui contribuent entre 100 et 150 millions d’euros par an. Bien sûr, nous avons des obligations contractuelles envers eux. Mais sur ces 100 ou 150 millions d’euros, 93,5 % vont aux clubs. Je lui ai dit que je m’occupais aussi de l’Association de football de Moldavie, qui a un budget annuel de 5 millions d’euros, ce qui correspond au salaire mensuel d’un joueur, peut-être de son équipe ou d’une autre équipe. »