Le transfert d’Erling Haaland de Dortmund à Manchester City, dont l’officialisation serait imminente selon plusieurs médias, amènerait le marché « à un tout autre niveau » en raison des sommes dépensées, a estimé mardi l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp. « Je trouve qu’on parle déjà assez de ce transfert. Je sais qu’il y a beaucoup de discussions au sujet de l’argent, mais ce transfert va entraîner (le marché) à un tout autre niveau, a prédit l’Allemand dans un entretien à Sky Sports. Si Erling Haaland va chez eux, cela ne va certainement pas les affaiblir, absolument pas. »

Une opération à quelque 250 millions d’euros

Lundi, le Borussia Dortmund avait indiqué avoir laissé la journée libre à Haaland pour « régler des problèmes personnels ». L’ancien footballeur Jan Aage Fjortoft, consultant régulier pour la presse et très proche de la famille Haaland, avait même écrit sur son compte Twitter que « la décision finale (avait) été prise ». « Erling Haaland va jouer pour Manchester City la saison prochaine. Le clan Haaland en a informé le Real Madrid et le Bayern Munich la semaine dernière. Ces dernièrs semaines ont été consacrés aux détails du contrat », avait-il poursuivi.

La presse, notamment britannique, a aussi affirmé qu’il avait passé sa visite médicale et qu’il ne restait pratiquement plus à City qu’à activer la clause de libération du joueur de 75 millions d’euros. Un somme presque modérée pour un tel talent et vu les prix actuels sur le marché, mais qui sera à payer en une fois, une rareté lors de transactions aussi importantes. Avec 85 buts en 88 matchs depuis qu’il a rejoint Dortmund en provenance du RB Salzburg, en janvier 2020, Haaland est, à 21 ans, l’un des joueurs les plus demandés et son transfert sera l’un des plus importants de la période estivale.

La presse anglaise a calculé qu’en tenant compte des commissions versées aux agents et du salaire annuel promis au joueur sur les 5 années du contrat, autour de 25 millions d’euros par an, le coût total de l’opération sera de plus de 250 millions d’euros. C’est, en tout cas, un renfort de choix pour Pep Guardiola qui avait essayé, en vain, de faire venir Harry Kane de Tottenham l’été dernier, pour avoir un vrai N.9 à la place de Sergio Agüero, laissé libre à la fin de son contrat.