L’Estac s’investit pour l’Ukraine. Le club de Troyes a annoncé lundi avoir récolté 32.190 euros au profit de l’Unicef grâce à la vente aux enchères de maillots, en version physique et numérique (NFT), du match contre le PSG (2-2) disputé dimanche au Parc des Princes.

Les maillots inédits portés par les Troyens lors de leur match nul décroché face aux champions de France étaient équipés d’une puce contenant une version numérique du vêtement authentifiée par un NFT (pour « jeton non fongible »), sorte de certificat numérique infalsifiable. Cela permet au propriétaire du maillot physique dédicacé de revendiquer également la propriété d’un maillot virtuel unique, qu’il peut exposer en ligne.

Le chèque remis lors du match contre Lens

Grâce à la vente de ces maillots hybrides et du ballon du match, l’Estac a donc récolté 32.190 euros. La somme sera destinée plus particulièrement aux enfants victimes de la guerre en Ukraine. Le chèque sera remis lors de la réception de Lens dimanche pour le compte de la 37e journée du championnat. Les 15 maillots ont été adjugés de 1.100 à 3.000 euros, le plus cher étant celui du capitaine et N.10 Florian Tardieu, buteur dimanche. Le ballon de la rencontre a atteint 4.700 euros.

Le club détenu par le City Group, fonds émirati dont le vaisseau amiral est Manchester City, « essaie d’être innovant », a indiqué au début de la vente son président, Aymeric Magne. C’est en effet une « première en France » pour un club de foot, souligne l’Estac. Surtout, cette vente caritative de NFT aux enchères annonce la création d’un NFT pour chaque maillot officiel du club porté par les joueurs ou vendu au public la saison prochaine. Outre le fait d’entraver la contrefaçon, le NFT devrait permettre « à court ou moyen terme » d’arborer le maillot sur son avatar dans des mondes virtuels, dans des jeux vidéo en ligne par exemple.

Cette vente inédite est en outre intervenue la veille de la clôture d’une vente aux enchères d’une vidéo NFT de Lionel Messi par le Paris Saint-Germain, dont l’acquéreur gagnera également une expérience grandeur nature d’un week-end avec les joueurs, dont la star. D’ailleurs, les NFT se multiplient dans le domaine du sport, touchant un nouveau type de collectionneurs ainsi que des spéculateurs. Le clip d’un dunk du basketteur LeBron James a ainsi été vendu plus de 200.000 dollars en février, et une carte de l’attaquant vedette Kylian Mbappé plus de 50.000 euros.